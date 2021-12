Pillola anti-Covid di Pfizer: via libera degli Usa al farmaco Paxlovid. Ecco chi potrà assumerla (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Agenzia americana del farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione negli Usa del Paxlovid, la Pillola anti-Covid di Pfizer. La Food and Drugs Administration ha infatti acceso il semaforo verde per l’uso di emergenza del farmaco, composto da due comprese di nirmatrelvir e di ritonavir confezionate insieme, ritenuto utile per il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2. L’uso è consigliato in caso di malattia lieve e moderata negli adulti e nei ragazzi over 12 di almeno 40 chilogrammi di peso, ad alto rischio di progressione verso malattia grave, inclusi ricovero e morte. Il Paxlovid sarà disponibile solo su prescrizione medica e la terapia deve essere iniziata il prima possibile dopo la diagnosi, entro 5 giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Agenzia americana delha dato il viaalla commercializzazione negli Usa del, ladi. La Food and Drugs Administration ha infatti acceso il semaforo verde per l’uso di emergenza del, composto da due comprese di nirmatrelvir e di ritonavir confezionate insieme, ritenuto utile per il trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2. L’uso è consigliato in caso di malattia lieve e moderata negli adulti e nei ragazzi over 12 di almeno 40 chilogrammi di peso, ad alto rischio di progressione verso malattia grave, inclusi ricovero e morte. Ilsarà disponibile solo su prescrizione medica e la terapia deve essere iniziata il prima possibile dopo la diagnosi, entro 5 giorni ...

