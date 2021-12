Pier Silvio Berlusconi, nonno a 52 anni: è nato il primo nipote. L’hanno tenuto nascosto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pier Silvio Berlusconi, la splendida notizia arriva solo oggi. Per l’amministratore delegato di Mediaset è tempo di grandi festeggiamenti. Un evento, avvenuto lontano dai riflettori, ma che oggi va incontro alla sua ufficialità: Pier Silvio Berlusconi diventa nonno per la prima volta a 52 anni. Infatti la primogenita dell’amministratore delegato di Mediaset ha dato alla luce una bellissima bambina. Come si sa, Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Ma prima della relazione sentimentale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021), la splendida notizia arriva solo oggi. Per l’amministratore delegato di Mediaset è tempo di grandi festeggiamenti. Un evento, avvenuto lontano dai riflettori, ma che oggi va incontro alla sua ufficialità:diventaper la prima volta a 52. Infatti lagenita dell’amministratore delegato di Mediaset ha dato alla luce una bellissima bambina. Come si sa, Silvia Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a, vicepresidente di Mediaset, dal quale ha avuto due figli: Lorenzo Mattia,il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Ma prima della relazione sentimentale ...

