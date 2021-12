Oscar 2022, “È stata la mano di Dio” nella Short List: la nomination si avvicina (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il film è stato inserita nella Lista preliminare da 15 titoli Si avvicina la nomination per “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. La pellicola del regista italiano è infatti stata inserita nella Short List di 15 titoli in lizza agli Oscar per la categoria miglior film internazionale. La Lista definitiva verrà annunciata l’8 febbraio e il 27 febbraio sarà la notte delle premiazioni. Presenting the 94th #Oscars ShortLists in 10 award categories: https://t.co/BjKbvWtXgg pic.twitter.com/YtjQzf9Ufx — The Academy (@TheAcademy) December 21, 2021 L’Italia spera con “È stata la mano di Dio”, film del ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il film è stato inseritaa preliminare da 15 titoli Silaper “Èladi Dio” di Paolo Sorrentino. La pellicola del regista italiano è infattiinseritadi 15 titoli in lizza agliper la categoria miglior film internazionale. Laa definitiva verrà annunciata l’8 febbraio e il 27 febbraio sarà la notte delle premiazioni. Presenting the 94th #s in 10 award categories: https://t.co/BjKbvWtXgg pic.twitter.com/YtjQzf9Ufx — The Academy (@TheAcademy) December 21, 2021 L’Italia spera con “Èladi Dio”, film del ...

