Omicron, "rischio ospedalizzazione 5 volte inferiore rispetto alla Delta": i dati dello studio sudafricano in fase di revisione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È certamente più contagiosa, ma forse è anche meno pericolosa. Inizia a prendere forma l'identikit della nuova variante del virus Sars-CoV-2, la temuta Omicron. I nuovi dati che ci arrivano da quel grande laboratorio a cielo aperto che è diventato il Sudafrica, dove la nuova mutazione è stata individuata per la prima volta, fanno ben sperare: anche se ha tutte le carte in regola per diventare presto la variante dominante anche in Europa, avrebbe meno probabilità di portare a forme più gravi dell'infezione. Uno studio riportato sul server di prestampa MedRXiv, quindi in attesa di revisione prima della sua pubblicazione su una rivista scientifica ufficiale, dice chiaramente che la stragrande maggioranza dei contagi con la variante Omicron non richiede un ricovero ospedaliero. Più precisamente, lo ...

