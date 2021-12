Maltempo fa tris | a Natale pioggia e neve | ecco dove

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)con il. Saranno ben tre le perturbazioni che a partire dalla vigilia dipiomberanno sull’Italia, spiega il team del sito www.iLMeteo.it avvisando che “l’alta pressione delle Azzorre ormai ha i giorni contati. A partire da venerdì 24 dicembre l’arrivo di venti meridionali saranno forieri dell’avanguardia di una perturbazione che causerà le prime piogge dal pomeriggio/sera dapprima su Toscana e Liguria, poi anche su Piemonte e Lombardia. Nel giorno dila prima perturbazione farà piovere diffusamente su tutto il Nord, in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna con precipitazioni a tratti forti su Liguria e Friuli Venezia Giulia. I venti meridionali diventeranno via via più sostenuti facendo aumentare le temperature. Lasulle Alpi scenderà copiosa a partire dai 1300 metri circa ...