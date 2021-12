L' Inter cala il settebello di Natale | Dumfries castiga un bel Toro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)settebellezze. La squadra di Inzaghi viene a capo di un ottimo Torino grazie al gol (in contropiede!) di, centrando la settima vittoria consecutiva in campionato e allungando - almeno ...

settebellezze. La squadra di Inzaghi viene a capo di un ottimo Torino grazie al gol (in contropiede!) di Dumfries, centrando la settima vittoria consecutiva in campionato e allungando - almeno ...Diretta/ Salernitana(risultato finale 0 - 5): Gagliardiniil pokerissimo UDINESE SALERNITANA: IL PRECEDENTE Il punto è che difficilmente Udinese Salernitana terminerà 3 - 0 a tavolino. Il ...L'Inter e il suo magic moment. Simone Inzaghi è "la stessa polare", parola di Beppe Marotta, e i risultati lo dimostrano. Al giro di boa, i nerazzurri sono ...Il caso plusvalenze sta coinvolgendo ormai sempre più squadre in Serie A. Le ultime notizie, come è noto, sono legate all’Inter. Per il fare il punto della situazione, a Radio Punto Nuovo, nel corso d ...