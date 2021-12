Insigne tra i 100 migliori calciatori del 2021 per il Guardian (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Guardian sta svelando piano piano la classifica dei migliori 100 giocatori dell’anno, votati da una giuria enorme composta da giornalisti e addetti ai lavori. Per ora ha pubblicato quelli dal numero 40 al 100. E tra questi c’è anche Lorenzo Insigne. Insigne si è classificato 62esimo. Con lui in questa porzione di classifica altri due italiani: Immobile al 66esimo posto e Spinazzola al 73esimo. Tutti e tre votati evidentemente sull’onda dell’Europeo vinto dall’Italia. Molto probabile che tra i primi 40 ci sarà qualche altro azzurro. Insigne è comunque inserito in una lista di “eccellenze”, tra Ibrahimovic, Alisson, Vlahovic, Pogba ecc… L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilsta svelando piano piano la classifica dei100 giocatori dell’anno, votati da una giuria enorme composta da giornalisti e addetti ai lavori. Per ora ha pubblicato quelli dal numero 40 al 100. E tra questi c’è anche Lorenzosi è classificato 62esimo. Con lui in questa porzione di classifica altri due italiani: Immobile al 66esimo posto e Spinazzola al 73esimo. Tutti e tre votati evidentemente sull’onda dell’Europeo vinto dall’Italia. Molto probabile che tra i primi 40 ci sarà qualche altro azzurro.è comunque inserito in una lista di “eccellenze”, tra Ibrahimovic, Alisson, Vlahovic, Pogba ecc… L'articolo ilNapolista.

