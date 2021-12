Il rover lunare del futuro farà hovering

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rover lunare

...è stata collocata all'interno di una camera sotto vuoto per simulare l'ambientee degli ... Questiche utilizzano propulsori ionici per librarsi dal suolo, potrebbero permettere manovre più ...... grazie a fasci di ioni si genera suluna carica dello stesso segno rispetto a quella acquisita naturalmente dalla superficieo di un asteroide, grazie all'esposizione diretta al Sole e ...Un team di ingegneri aerospaziali del Massachussets Institute of Technology sta mettendo a punto un nuovo concept per un rover sospeso – un “hover” – che levita sfruttando la carica naturale di corpi ...Un veicolo a levitazione elettrostatica realizzato dal MIT potrebbe un giorno esplorare la Luna, gli asteroidi e altre superfici planetarie senza aria.