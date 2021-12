Il franchising Mail Boxes Etc. cresce in Campania, due nuovi centri a Napoli e Torre del Greco (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mail Boxes Etc., azienda italiana che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati cresce in Campania e apre due nuovi centri Servizi in franchising a Napoli e Torre del Greco, portando così a 66 i centri nella regione e a 29 quelli nella sola provincia di Napoli. A convincere è l’opportunità di business in un settore, quello delle spedizioni, in continua crescita, affiancata dall’accurato percorso di formazione MBE pensato per gli Affiliati e dalla forte spinta all’innovazione che caratterizza la Rete Mbe. La formula del franchising piace in Campania e incoraggia chi aspira a mettersi in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021)Etc., azienda italiana che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privatiine apre dueServizi indel, portando così a 66 inella regione e a 29 quelli nella sola provincia di. A convincere è l’opportunità di business in un settore, quello delle spedizioni, in continua crescita, affiancata dall’accurato percorso di formazione MBE pensato per gli Affiliati e dalla forte spinta all’innovazione che caratterizza la Rete Mbe. La formula delpiace ine incoraggia chi aspira a mettersi in ...

