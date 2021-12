Grande Fratello: l’ex concorrente è in dolce attesa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Grande Fratello, l’ex concorrente del reality show è in dolce attesa: ecco chi è l’ex-gieffina in attesa di un figlio. Ex gieffina in dolce attesa: il sesso del bambino.Bellissima notizia per un’ex concorrente del Grande Fratello, mentre l’edizione Vip del reality condotta da Alfonso Signorini continua a far scalpore; stiamo parlando di Mary Falconieri, una delle protagoniste indiscusse della 14esima edizione del GF. Grazie ad un post su Instagram, la Falconieri ha dato il lieto annuncio svelando anche il sesso del figlio che sta portando in grembo; grandissima gioia per lei come per suo marito, Giuseppe Schiavello. Grande ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021)del reality show è in: ecco chi è-gieffina indi un figlio. Ex gieffina in: il sesso del bambino.Bellissima notizia per un’exdel, mentre l’edizione Vip del reality condotta da Alfonso Signorini continua a far scalpore; stiamo parlando di Mary Falconieri, una delle protagoniste indiscusse della 14esima edizione del GF. Grazie ad un post su Instagram, la Falconieri ha dato il lieto annuncio svelando anche il sesso del figlio che sta portando in grembo; grandissima gioia per lei come per suo marito, Giuseppe Schiavello....

