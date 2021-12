Giulia Salemi | il suo ultimo gesto fa scoppiare un pandemonio | “Vergogna | questa è cattiveria gratuita!”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cos’ha combinato, solitamente amatissima dal pubblico e apprezzata come neo-conduttrice e showgilr? L’indignazione infiamma.(fonte instagram)La modella ed ex gieffina, reduce dal successo dello show culinario a due puntate “Gli artisti del panettone“, andato in onda su Sky Uno e Now, ha nelle ultime ore suscitato l’indignazione popolare. LEGGI ANCHE>> Mara Venier e il momento più imbarazzante degli ultimi secoli di tv: “Mannaggia, non devo mai improvvisare” La showgirl aveva incontrato, nella scorsa edizione del GF VIP, Pierpaolo Pretelli, con cui è attualmente impegnata. Pretelli, dal canto suo, dopo un passato da velino a “Striscia” e da corteggiatore a “Uomini e Donne“, è sbarcato negli studi RAI. Ultimamente l’abbiamo visto ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Maria Monsé, Flavia Vento, Emanuela Tittocchia e Denis Dosio! Giulia Salemi… - Grazia69171367 : RT @PinaPupillo: Stasera su tv8 alle 21.15 #guessmyage con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi #prelemi - CappelliniRoby : RT @Lu9593: sempre più convinta che questo mondo televisivo deve appartenere alla nuova generazione. basta osservare Giulia Salemi e Pierpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

.push({}); Il ristorante di Parigi che ha rimbalzato Pierpaolo Pretelli e, Le Ciel De Paris, ha risposto alle accuse dei due piccioncini che su Instagram avevano accusato lo staff di averli rimbalzati all'ingresso, nonostante una prenotazione ed una cena ...e Pierpaolo Pretelli sono stati cacciati da un locale mentre erano a Parigi. L'influencer ha raccontato cosa è successo nelle sue storie su Instagram. I Prelemi hanno rivelato di aver ...Accade anche ai vip a volte vivere delle esperienze negative nei locali, soprattutto se i locali in questione non si trovano in Italia e i personaggi famosi nostrani non sono così .... Parliamo dell'i ...«Andate avanti giorno per giorno, come farò io»: è l'incipit del lungo post di Holly Ramsay, figlia dello chef Gordon Ramsay, che ha annunciato sui social il ...