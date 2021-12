Draghi svela il suo futuro. Anche l’ipotesi del Quirinale non è più un tabù. “Il lavoro può continuare indipendentemente da chi governa. Sono al servizio delle istituzioni” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Io non ho particolari aspirazioni. Sono un uomo, se volete un nonno al servizio delle istituzioni. La responsabilità delle decisioni è interamente nelle mani delle forze politiche e non degli individui”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa di fine anno (qui il video) di fatto lasciando aperta ogni ipotesi sul suo futuro. “Il mio destino personale – ha precisato l’ex presidente della Bce – non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro”. Sull’eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno, il premier ha affermato che “l’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Io non ho particolari aspirazioni.un uomo, se volete un nonno al. La responsabilitàdecisioni è interamente nelle maniforze politiche e non degli individui”. È quanto ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa di fine anno (qui il video) di fatto lasciando aperta ogni ipotesi sul suo. “Il mio destino personale – ha precisato l’ex presidente della Bce – non conta assolutamente niente, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro”. Sull’eventuale proseguimento della legislatura per un altro anno, il premier ha affermato che “l’importante è che il governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo governo, la più ampia ...

Advertising

giuliapremilli : Ascoltare le domande a #Draghi, svela il livello di preparazione della classe dirigente che tutti i giorni squadern… - giuseppelandi : RT @molumbe: #Sileri svela il modo in cui il Presidente del Consiglio #Draghi e il Ministro dell’Istruzione #Bianchi hanno contribuito, con… - Mauro88334422 : RT @molumbe: #Sileri svela il modo in cui il Presidente del Consiglio #Draghi e il Ministro dell’Istruzione #Bianchi hanno contribuito, con… - marcomorini72 : RT @molumbe: #Sileri svela il modo in cui il Presidente del Consiglio #Draghi e il Ministro dell’Istruzione #Bianchi hanno contribuito, con… - 8foctdr67 : RT @molumbe: #Sileri svela il modo in cui il Presidente del Consiglio #Draghi e il Ministro dell’Istruzione #Bianchi hanno contribuito, con… -