Dl Pnrr | Brunetta | “Un goal importante per gli Enti locali”

ROMA – Il decreto Recovery, approvato ieri alla Camera, "segna un goal importante a favore degli Enti locali. Grazie all'impegno del Governo e del Parlamento, le amministrazioni territoriali, anche quelle in dissesto o predissesto, potranno realizzare assunzioni a tempo determinato per circa 15.000 posti l'anno e recuperare nei prossimi cinque anni i 70mila posti persi nell'ultimo decennio. Un'iniezione di risorse e di competenze che rafforzerà la capacità amministrativa e progettuale dei Comuni, grandi e piccoli". Lo afferma su Telegram il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, aggiungendo: "Con la legge di bilancio arriveranno altre misure. Faremo tutto quel che serve per sostenere i sindaci nell'attuazione del Pnrr. Insieme, per l'Italia".

