Decreto fiscale è legge: proroghe, riscossione, Irap. Tutte le novità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto fiscale, il Decreto-legge recante "misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili". In sede di conversione in legge sono state introdotte diverse interessanti modifiche, come la mini-proroga alle scadenze del 30 novembre per le rate di Rottamazione-ter e Saldo e stralcio. Forti tensioni tra i partiti che volevano una proroga fino al 2022, che si sono dovuti accontentare di un piccolo posticipo: la nuova scadenza era stata stabilita al 9 dicembre 2021. In arrivo inoltre una una ulteriore proroga del termine di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, che passa da 150 a 180 giorni, da 5 a 6 mesi.

