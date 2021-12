Davide Marotta, l’attore da Ciribiribì Kodak al Grillo Parlante in Pinocchio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stasera Raiuno trasmette in prima serata Pinocchio, nella versione di Matteo Garrone: nel cast anche Davide Marotta. In onda questa sera in prima serata su Raiuno un grande classico in una nuova versione: stiamo parlando di Pinocchio, la celebre fiaba che un paio di anni fa uscì al cinema in una versione diretta da Matteo Garrone. Nel cast, un attore del quale si erano perse le tracce, ma che è stato amatissimo. (screenshot video)Parliamo di Davide Marotta, classe 1962, napoletano: tanta la sua esperienza teatrale e cinematografica e un particolare non di poco conto. Infatti, l’attore è affetto da nanismo e da altre patologie, ma in quanti vedendo il film di Matteo Garrone questa sera lo avranno riconosciuto? —>>> Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Stasera Raiuno trasmette in prima serata, nella versione di Matteo Garrone: nel cast anche. In onda questa sera in prima serata su Raiuno un grande classico in una nuova versione: stiamo parlando di, la celebre fiaba che un paio di anni fa uscì al cinema in una versione diretta da Matteo Garrone. Nel cast, un attore del quale si erano perse le tracce, ma che è stato amatissimo. (screenshot video)Parliamo di, classe 1962, napoletano: tanta la sua esperienza teatrale e cinematografica e un particolare non di poco conto. Infatti,è affetto da nanismo e da altre patologie, ma in quanti vedendo il film di Matteo Garrone questa sera lo avranno riconosciuto? —>>> Ti potrebbe interessare anche ...

