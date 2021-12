Covid, scuole chiuse a gennaio? Bianchi: “Sarebbe un errore” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giovedì il governo deciderà nuove misure su scala nazionale per contenere l’aumento dei contagi da Covid. Dalla riduzione della validità del Green pass all’intervallo tra seconda e terza dose pronto a scendere a 4 mesi, le idee sul tavolo sono molte. Tra queste anche l’ipotesi di allungare le festività natalizie a scuola. Il virus corre tra i banchi, così è nata l’idea di tenere chiuse le scuole anche a gennaio, il mese che si preannuncia più duro per la lotta alla pandemia. Da oggi tutti gli istituti scolastici hanno chiuso e riapriranno dopo l’Epifania. A meno che non si decida di prolungare la chiusura fino a fine mese. Un’idea che non piace al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenuto a Uno Mattina, ha detto: “L’allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata. La scuola è il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Giovedì il governo deciderà nuove misure su scala nazionale per contenere l’aumento dei contagi da. Dalla riduzione della validità del Green pass all’intervallo tra seconda e terza dose pronto a scendere a 4 mesi, le idee sul tavolo sono molte. Tra queste anche l’ipotesi di allungare le festività natalizie a scuola. Il virus corre tra i banchi, così è nata l’idea di tenereleanche a, il mese che si preannuncia più duro per la lotta alla pandemia. Da oggi tutti gli istituti scolastici hanno chiuso e riapriranno dopo l’Epifania. A meno che non si decida di prolungare la chiusura fino a fine mese. Un’idea che non piace al ministro dell’Istruzione Patrizioche, intervenuto a Uno Mattina, ha detto: “L’allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata. La scuola è il ...

Advertising

RobRuggio : RT @davidedesario: Boom contagi. Soprattutto nelle scuole. Governo Draghi non ha avuto coraggio di chiudere istituti e fare #Dad ultime 2 s… - giovcusumano : RT @mdiparbleu: Delle 384mila persone COVID positive oggi in Italia, 100mila sono minorenni. Il 51% sono bambini 5-11 anni. Dove sono Sara… - italiaserait : Covid, scuole chiuse a gennaio? Bianchi: “Sarebbe un errore” - stdg1 : RT @stdg1: NEGLI AEREI COME NELLE SCUOLE LOCALI CHIUSI PER COMBARRE IL COVID CI VUOE KLA VENTILAZIONE FORZATA: - stdg1 : NEGLI AEREI COME NELLE SCUOLE LOCALI CHIUSI PER COMBARRE IL COVID CI VUOE KLA VENTILAZIONE FORZATA:… -