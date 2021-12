Contagi tra i banchi di scuola: record alle elementari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Chiudere le scuole fino al 15 gennaio o introdurre il Green Pass anche per i più piccoli? Questo è il dilemma. Perché i Contagi a scuola stanno crescendo, inaspettatamente, tra gli alunni di asili e scuole elementari. Si conferma l’andamento osservato nella precedente settimana, con il 28% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (<20 anni). Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Parla chiaro il report settimanale dell’Iss, smentendo tutti i dati che dall’inizio dello scoppio del virus sembravano certi. Il Covid non ha mai creato tanti Contagi tra i bambini come adesso. No, i più piccoli non sono immuni. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Chiudere le scuole fino al 15 gennaio o introdurre il Green Pass anche per i più piccoli? Questo è il dilemma. Perché istanno crescendo, inaspettatamente, tra gli alunni di asili e scuole. Si conferma l’andamento osservato nella precedente settimana, con il 28% dei casi totali diagnosticati nella popolazione di età scolare (<20 anni). Il 51% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nella fascia d’età 6-11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 10% e il 6% sono stati diagnosticati, rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Parla chiaro il report settimanale dell’Iss, smentendo tutti i dati che dall’inizio dello scoppio del virus sembravano certi. Il Covid non ha mai creato tantitra i bambini come adesso. No, i più piccoli non sono immuni. ...

