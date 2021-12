Caterina Caselli a Rtl 102.5: "Mina mi disse di non fare questo mestiere" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una vita. Cento vite. Sempre all'avanguardia. Perché Caterina Caselli è un'icona senza tempo. Nella sua vita ha fatto tutto: tv, musica, teatro. Adesso si racconta ad RTL 102.5 nel corso di Password, con Nicoletta, Cecilia e Nicolò. Un'intervista imperdibile, che potete rivedere su RTL 102.5 Play. In onda con un bel bicchiere di vino, Caterina Caselli riavvolge il nastro ed in radiovisione presenta 100 minuti per te, che al suo interno raccoglie i suoi grandi classici. "Sono meno di 100 canzoni, ma 100 minuti di canzoni. Sono davvero belle le canzoni al suo interno, è stata una scelta molto difficile. Mi sono immedesimata nelle persone che hanno gradito quando cantavo e andavo su e giù per l'Italia. Queste canzone le ho cantate tantissimo a tutti e avevo delle risposte notevoli. In un certo senso sono state la mia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una vita. Cento vite. Sempre all'avanguardia. Perchéè un'icona senza tempo. Nella sua vita ha fatto tutto: tv, musica, teatro. Adesso si racconta ad RTL 102.5 nel corso di Password, con Nicoletta, Cecilia e Nicolò. Un'intervista imperdibile, che potete rivedere su RTL 102.5 Play. In onda con un bel bicchiere di vino,riavvolge il nastro ed in radiovisione presenta 100 minuti per te, che al suo interno raccoglie i suoi grandi classici. "Sono meno di 100 canzoni, ma 100 minuti di canzoni. Sono davvero belle le canzoni al suo interno, è stata una scelta molto difficile. Mi sono immedesimata nelle persone che hanno gradito quando cantavo e andavo su e giù per l'Italia. Queste canzone le ho cantate tantissimo a tutti e avevo delle risposte notevoli. In un certo senso sono state la mia ...

Advertising

RitaC70 : CATERINA CASELLI - IL MITO - Mcavenati : @rtl1025 con voi grande Caterina caselli da ragazzina mi piaceva eccezionale pure ora sono in auto - capitanoachab6 : RT @Maurofabio31: @capitanoachab6 I tre virologi dovevano andare a Sanremo ma, sembra che la loro canzone inedita sia in realtà un plagio,u… - Maurofabio31 : @capitanoachab6 I tre virologi dovevano andare a Sanremo ma, sembra che la loro canzone inedita sia in realtà un pl… - MadreRadio : Caterina Caselli - Perdono -