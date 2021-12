Buthan | governo e opposizione in accordo sul problema della dipendenza dalle rimesse

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Desta preoccupazione in Bhutan la sempre maggioredell’economiadegli emigranti. Il primo ministro Lotay Tshering ha dichiarato che i dati crescenti dell’afflusso di ngultrum(la valuta nazionale) dall’estero gli ha “tolto alcune notti di sonno”. Il totale dellericevute nel 2020 supera di molto quello del 2019 e le cifre attese per il 2021 sono ancora maggiori. Sempre più bhutanesi, infatti, vanno a cercare lavoro oltre confine: su 780mila abitanti, oggi sono più di 15mila quelli ufficialmente residenti in altri Paesi, ma il numero effettivo dovrebbe attestarsi ben al di sopra delle 20mila unità, pare persino 30mila. I bhutanesi sono espatriati in 88 Paesi, per la maggior parte in Australia, in India, in Medio Oriente e negli Stati Uniti. Il premier spiega che i suoi timori per il ...