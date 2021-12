Belen Rodriguez, con Antonino Spinalbese è crisi totale: le conferme (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero arrivati al capolinea. La crisi di cui si parla da settimane sembra conclamata e totale. Arrivano le conferme: Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram e Biagio D’Anelli sono stati i primi a parlare della rottura tra la showgirl argentina e l’ex hairstylist. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese Rosica, con un post pubblicato sui social, conferma che la 37enne e il 26enne conducono vite separate. «Lui è sempre più distante dalla famiglia Rodriguez», ha concluso Rosica. Il “clan” di Belen si riunisce molto spesso: si vedono nelle stories di Instagram Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 22 dicembre 2021)sarebbero arrivati al capolinea. Ladi cui si parla da settimane sembra conclamata e. Arrivano le: Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram e Biagio D’Anelli sono stati i primi a parlare della rottura tra la showgirl argentina e l’ex hairstylist.Rosica, con un post pubblicato sui social, conferma che la 37enne e il 26enne conducono vite separate. «Lui è sempre più distante dalla famiglia», ha concluso Rosica. Il “clan” disi riunisce molto spesso: si vedono nelle stories di Instagram Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, il gesto a sorpresa per Stefano De Martino: visto da tutti - inthesixties : volo MI-CT accanto a me la sorella di belen rodriguez e il suo manager. Lei per un'ora parla di sua sorella, di sua… - zazoomblog : “Se lo ha fatto vuol dire che è finita”. Belen Rodriguez un gesto piomba sulla crisi con Antonino - #fatto #finita… - VelvetMagIta : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese ancora distanti: vicino alla fine definitiva #VelvetMag #Velvet - broken_mafia : ho sognato Belen Rodriguez inizia la mia etero era -