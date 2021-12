A Milano lunghe code fuori dalle farmacie per il tampone: “Situazione drammatica, i clienti abituali non entrano più” – Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella farmacia di corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettare fuori il proprio turno per fare un tampone. A Milano è corsa al tampone per chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve rientrare a casa dai parenti, e per chi, non vaccinato, ha bisogno del green pass per andare a lavoro. Tamponi per chi deve prendere treni o aerei; per chi vuole essere prudente in vista del Cenone in famiglia e anche per chi, in questi giorni, è venuto a contatto con un positivo. I contagi stanno aumentando e questo si è tradotto con code anche nei punti di drive through. “È una Situazione tragica, drammatica. La farmacia sta soffrendo – spiega Licia Travierso, titolare della farmacia a Porta Venezia -. Ogni giorno accedono circa 300 persone, lavoriamo fino a esaurimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella farmacia di corso Buenos Aires circa cento persone ad aspettareil proprio turno per fare un. Aè corsa alper chi decide di farlo in vista del Natale, per chi deve rientrare a casa dai parenti, e per chi, non vaccinato, ha bisogno del green pass per andare a lavoro. Tamponi per chi deve prendere treni o aerei; per chi vuole essere prudente in vista del Cenone in famiglia e anche per chi, in questi giorni, è venuto a contatto con un positivo. I contagi stanno aumentando e questo si è tradotto conanche nei punti di drive through. “È unatragica,. La farmacia sta soffrendo – spiega Licia Travierso, titolare della farmacia a Porta Venezia -. Ogni giorno accedono circa 300 persone, lavoriamo fino a esaurimento ...

Advertising

QRepubblica : Nel servizio di @federiconovella le lunghe file per i tamponi a Milano. #quartarepubblica - Teresat73540673 : No, l'altro ieri, fuori dalle farmacie è hub tamponi a Milano, lunghe interminabili file di vaccinati, in attesa di… -