Ultime Notizie Roma del 21-12-2021 ore 08 | 10

(Di martedì 21 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Davide ieri nel bilancio 16213 positivi in Italia i test sono invece 137 le vittime in un giorno per trovare un bilancio peggiore bisogna risalire al 27 Maggio scorso quando ci furono 171 morti pochi tamponi 337122 in caso di positività è a 4,8% 987 invece i pazienti in terapia intensiva i ricoverati con sintomi in reparti ordinari sono 8101 è nuovo monito del capo dello Stato la prima difesa del virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza nella medicina ma fermato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Époque recensioni aggiunte le quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condella quasi totalità degli italiani credo che ti possa riconoscere ha sottolineato come in ...