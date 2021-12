(Di martedì 21 dicembre 2021) Omicron corre veloce e l’Europa torna a chiudersi - o a prepararsi a farlo, in forme e gradazioni diverse - di fronte all’incubo di ritrovarsi con gli ospedali pieni sotto la pressione dell’ultima, infida variante del Covid. Ma se in alcuni Paesi medi e piccoli le restrizioni (fino al lockdown numero 3 di Danimarca e Olanda) sono già in vigore, nelle maggiori nazioni del Vecchio Continente le ulteriori misure slittano a dopo Natale: prendendo di mira soprattutto il, con lain testa ad annunciarne di fatto la cancellazione assieme all’imposizione delle partite di calcio anellae non solo dal 28 dicembre. Per ora si procede comunque in ordine sparso. Anche in seno all’Ue, dove altri 7 Stati (Portogallo, Grecia, Cipro, Austria, Irlanda, Lettonia, Svezia) si ...

gano49 : RT @HuffPostItalia: Stretta sul Capodanno in Germania. Stop discoteche e Bundesliga a porte chiuse - HuffPostItalia : Stretta sul Capodanno in Germania. Stop discoteche e Bundesliga a porte chiuse - laregione : Stretta sul Capodanno: 8 Paesi Ue mettono i tamponi - CislFisascat : RT @FisascatCisl73: #StudiProfessionali La stretta sul rinnovo del #Contratto nazionale scaduto nel 2018: stabilito un fitto calendario di… - Caustica_mente : @reese_86 @AlfonsoFesta Se tutti la indossassero, e per indossata intendo correttamente con naso dentro e stretta s… -

Ultime Notizie dalla rete : Stretta sul

tavolo il taglio della validità del Green pass. Ue: "Per I viaggi ok 9 mesi" Di: Redazione Sardegna Live In attesa dell'ulterioredi Natale, è corsa ai tamponi per gli italiani: sono stati ...... 4) La sostanza andrebbe somministrata sotto "prescrizione medica". I medici dovrebbero ... Il Giudice emana la sua sentenzasignificato di quelle parole. Se al Giudice chiedete se è giusto ...“Informare l’opinione pubblica non è manifestazione della libertà di espressione del magistrato ma è un preciso dovere d’ufficio come più volte affermato anche dalle fonti europee”. È quello che scriv ...German Chancellor Olaf Scholz looks down as he addresses a press conference following consultations with the premiers of the German federal states on measures to curb the coronavirus (Covid-19) pandem ...