“SPROPORZIONATO RISALTO” | MATTARELLA STUFO DI TG E TALK CHE PARLANO DEI NO VAX

Si è svolta al Palazzo del Quirinale la tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, con i rappresentanti delle Istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Un passaggio del discorso di MATTARELLA, trasmesso in diretta su Rai1, non è passato inosservato. La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell'emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno SPROPORZIONATO RISALTO mediatico – non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani.

