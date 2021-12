Serie A, Udinese-Salernitana non si è disputata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Udinese–Salernitana alla fine non si è giocata. I Granata infatti non si sono presentati alla Dacia Arena per l’ultima partita del girone d’andata di Serie A, a causa delle positività al Covid nel proprio gruppo squadra. Alle 18:30 però, come da prassi, c’è stato il fischio dell’arbitro Camplone che ha dato il via al match: trascorsi 45 minuti, il direttore di gara ha dichiarato la stessa conclusa, trasmettendo il referto al Giudice Sportivo per le determinazioni del caso. L’Udinese ha quindi deciso di giocare una partitella in famiglia, tanto per non rendere vano lo spostamento fino allo stadio. Di seguito le parole del direttore dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, a DAZN: “La decisione della Lega di non rinviare la partita è corretta perché ha il dovere di tutelare che il campionato si svolga ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021)alla fine non si è giocata. I Granata infatti non si sono presentati alla Dacia Arena per l’ultima partita del girone d’andata diA, a causa delle positività al Covid nel proprio gruppo squadra. Alle 18:30 però, come da prassi, c’è stato il fischio dell’arbitro Camplone che ha dato il via al match: trascorsi 45 minuti, il direttore di gara ha dichiarato la stessa conclusa, trasmettendo il referto al Giudice Sportivo per le determinazioni del caso. L’ha quindi deciso di giocare una partitella in famiglia, tanto per non rendere vano lo spostamento fino allo stadio. Di seguito le parole del direttore dell’area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, a DAZN: “La decisione della Lega di non rinviare la partita è corretta perché ha il dovere di tutelare che il campionato si svolga ...

Advertising

SkySport : Udinese-Salernitana, la Lega non rinvia: sarà come Juve-Napoli. Le news in diretta #SkySport #SkySerieA #SerieA… - SkySport : Udinese-Salernitana, la Lega al momento non rinvia: le news in diretta #SkySport #SkySerieA #SerieA… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-SALERNITANA NON SI E' GIOCATA, IMPOSSIBILITATA DALL'ASSENZA DELLA SQUADRA OSPITE… - serenel14278447 : Udinese-Salernitana: alla Dacia Arena va in scena il remake di Juventus-Napoli - SMSNEWSOFFICIAL : SERIE A: Nella 19a giornata di campionato la Juventus ha battuto il Cagliari 2-0, pareggio per l’Atalanta con il Ge… -