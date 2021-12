Sarai: un’anima punk votata al pop (Di martedì 21 dicembre 2021) Sara, in arte “Sarai”, è una ragazza determinata e che sforna pezzi con una rapidità inverosimile. L’ultimo singolo, “T’ho sognato”, prende spunto da un sogno fatto la notte di Capodanno. Quando fiorisce la passione per la musica? “Ho iniziato a suonare per una necessità mia. Avevo problemi in famiglia, e la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto una chitarra è stato prenderla e suonare. Ho iniziato a scrivere canzoni di getto. Non conoscevo nulla di musica, quindi è stato tutto molto istintivo. Avevo poi mio fratello, che suonava il basso. Un po’ è anche merito suo. Vedendolo suonare ho deciso di provare con la chitarra, e da lì mi sono totalmente innamorata”. Che mi dici del nome “Sarai”? “Cercavo un nome che contenesse il mio vero nome, che è Sara. Siccome non ho soprannomi – nessuno me ne ha mai dato uno che fosse strambo o ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 21 dicembre 2021) Sara, in arte “”, è una ragazza determinata e che sforna pezzi con una rapidità inverosimile. L’ultimo singolo, “T’ho sognato”, prende spunto da un sogno fatto la notte di Capodanno. Quando fiorisce la passione per la musica? “Ho iniziato a suonare per una necessità mia. Avevo problemi in famiglia, e la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho visto una chitarra è stato prenderla e suonare. Ho iniziato a scrivere canzoni di getto. Non conoscevo nulla di musica, quindi è stato tutto molto istintivo. Avevo poi mio fratello, che suonava il basso. Un po’ è anche merito suo. Vedendolo suonare ho deciso di provare con la chitarra, e da lì mi sono totalmente innamorata”. Che mi dici del nome “”? “Cercavo un nome che contenesse il mio vero nome, che è Sara. Siccome non ho soprannomi – nessuno me ne ha mai dato uno che fosse strambo o ...

