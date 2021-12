Quando la vigna nuoce gravemente alla salute (Di martedì 21 dicembre 2021) In Francia uno studio scientifico denominato “PestiRiv” indaga sulle conseguenze che l’uso di alcuni pesticidi in viticoltura potrebbero avere sulla salute della popolazione che vive (e lavora) tra i vigneti. Ecco in cosa consiste Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) In Francia uno studio scientifico denominato “PestiRiv” indaga sulle conseguenze che l’uso di alcuni pesticidi in viticoltura potrebbero avere sulla salute della popolazione che vive (e lavora) tra i vigneti. Ecco in cosa consiste

Advertising

AscoliRenato : @MilanNewsit Quando scendi in campo moscio va in onda quella che er Sor Mazzone definiva la vigna de cojoni....è ta… - BuonomoPino : 20/12 Quando si accorgeranno che la vigna non dà piu' uva daranno la colpa alla terra?… - Marqui33700809 : @leleadani Il solito bacio della morte. Quando parli,fai più danni tu,che la grandine un una vigna. - lucablanco73 : RT @Crsissi: Quando d'inverno spillerete il vino, per ogni coppa vi sia una canzone. E nella canzone vi sia un ricordo dei giorni dell'autu… - GittoMaria : RT @Crsissi: Quando d'inverno spillerete il vino, per ogni coppa vi sia una canzone. E nella canzone vi sia un ricordo dei giorni dell'autu… -