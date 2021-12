Palma di Montechiaro: bambina morta nell’incendio di un appartamento (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 dicembre, è morta una bambina di 2 anni in un incendio divampato in un’abitazione in provincia di Agrigento. Nella cittadina di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento muore oggi, 21 dicembre una bambina di 2 anni a causa di un incendio nell’appartamento. La mamma ha lanciato l’allarme dicendo di essere rimasta bloccata all’interno dell’appartamento. La bimba è morta poco dopo. POTREBBE INTERESSARTI: Falsi vaccini in cambio di soldi a Palermo: coinvolta infermiera e No vax Via S. Giuseppe, Palma di Montechiaro, Agrigento dove una bambina è morta nell’incendio in un appartamento (immagine presa ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 dicembre, èunadi 2 anni in un incendio divampato in un’abitazione in provincia di Agrigento. Nella cittadina didi, in provincia di Agrigento muore oggi, 21 dicembre unadi 2 anni a causa di un incendio nell’. La mamma ha lanciato l’allarme dicendo di essere rimasta bloccata all’interno dell’. La bimba èpoco dopo. POTREBBE INTERESSARTI: Falsi vaccini in cambio di soldi a Palermo: coinvolta infermiera e No vax Via S. Giuseppe,di, Agrigento dove unain un(immagine presa ...

