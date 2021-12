**Nuoto: Mondiali vasca corta, Martinenghi argento nei 50 rana** (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - Nicolò Martinenghi vince la medaglia d'argento ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il 22enne varesino tocca in 25"55 alle spalle dello statunitense Nic Fink (25"53) che lo precede per soli due centesimi. Bronzo per il brasiliano Joao Gomes Junior (25"80). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Abu Dhabi, 21 dic. - (Adnkronos) - Nicolòvince la medaglia d'ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il 22enne varesino tocca in 25"55 alle spalle dello statunitense Nic Fink (25"53) che lo precede per soli due centesimi. Bronzo per il brasiliano Joao Gomes Junior (25"80).

