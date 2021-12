“Non dirmelo, ti prego”. Eva Grimaldi è un fiume di lacrime per colpa di Barù: il motivo assurdo (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancora lacrime al GF Vip 6 per Eva Grimaldi. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ‘vittima’ di Katia Ricciarelli. Chiaramente i nuovi arrivati devono ambientarsi in un gruppo che sta insieme ormai da mesi e la cosa non è facile. Mentre i vipponi stavano facendo i conti per la spesa, Eva Grimaldi è intervenuta scatenando la reazione della cantante lirica che, come sempre, non gliele ha mandate a dire: “Non voglio discutere sei appena arrivata. Non iniziare a rompere, stai calma”. GF Vip 6, Eva Grimaldi in lacrime per lo scherzo di Barù Non esattamente un messaggio di benvenuta. E infatti Eva non l’ha presa per niente bene e si è chiusa nella stanza in lacrime. La concorrente si è detta dispiaciuta, soprattutto perché non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Ancoraal GF Vip 6 per Eva. La concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata ‘vittima’ di Katia Ricciarelli. Chiaramente i nuovi arrivati devono ambientarsi in un gruppo che sta insieme ormai da mesi e la cosa non è facile. Mentre i vipponi stavano facendo i conti per la spesa, Evaè intervenuta scatenando la reazione della cantante lirica che, come sempre, non gliele ha mandate a dire: “Non voglio discutere sei appena arrivata. Non iniziare a rompere, stai calma”. GF Vip 6, Evainper lo scherzo diNon esattamente un messaggio di benvenuta. E infatti Eva non l’ha presa per niente bene e si è chiusa nella stanza in. La concorrente si è detta dispiaciuta, soprattutto perché non ...

Advertising

giacomoformula1 : RT @ADMAIORASEMPER_: Non è nel mio stile, ne sono uso ad abbassarmi al livello di certo ‘persone’, ma se queste si arrogano il diritto di d… - nanasoulx : @jupiterhwa aiuto non dirmelo che io tra cinque giorni lo devo fare ???????? non voglio che odio già oggi quel tipo mi… - sofos85710490 : RT @davidgazibaric: devi dirmelo cosa vuoi da me, non riesco a capirmi ti pare che capisco te? - LokiBaggins : @nowbacktome_ Amo me ne ha parlato verso metà/fine tatuaggio e io l’ho guardata dubbiosa. Ci sono rimasta un po’ pe… - Swagst91 : @happilyx18 non ci credo ilaria non dirmelo -