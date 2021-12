La Salernitana ha perso senza segnare le ultime 4 gare (Di martedì 21 dicembre 2021) La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato. L’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019. L’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze in Serie A contro l’Udinese (due reti, un assist). Solo contro il Cagliari ha preso parte attiva a più marcature nella competizione (quattro). L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro la Salernitana in Serie A, nel campionato 1998/1999. Quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione. La Salernitana non ha mai ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) Lahalequattrodi campionato. L’ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A è stata la Fiorentina, tra aprile e maggio 2019. L’attaccante dellaFederico Bonazzoli ha preso parte a tre gol nelle suedue presenze in Serie A contro l’Udinese (due reti, un assist). Solo contro il Cagliari ha preso parte attiva a più marcature nella competizione (quattro). L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro lain Serie A, nel campionato 1998/1999. Quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione. Lanon ha mai ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana perso Pronostici calcio oggi: consigli di Mercoledì 22 dicembre 2021 ...18.30) I nerazzurri vengono dalla schiacciante vittoria esterna per 0 - 5 contro la Salernitana con ... In trasferta, però, la squadra di Italiano ha già perso con Venezia, Lazio e Juventus. Empoli - ...

DAZN Serie A 2021/22 Diretta 19a Giornata, Palinsesto Telecronisti La Salernitana ha perso senza segnare le ultime quattro gare di campionato: l'ultima squadra che non ha realizzato reti in cinque partite di fila in Serie A TIM è stata la Fiorentina, tra aprile e ...

Udinese-Salernitana: probabili formazioni e statistiche Eurosport IT Genoa-Atalanta, il pronostico: ospiti chiamati al riscatto, Zapata vuole ritrovare un gol che manca da 4 gare Martedì 21 dicembre alle ore 20:45 si giocherà la gara tra Genoa e Atalanta, anticipo della diciannovesima e ultima giornata di Serie A.

Udinese-Salernitana, numeri e curiosità La Lega di serie A propone le statistiche e le curiosità di Udinese-Salernitana. - L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro la Salernitana in Serie A TIM, nel ...

