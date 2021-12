Inter, De Vrij: «Il gioco di Inzaghi è fantasioso, quello di Conte è simmetrico» (Di martedì 21 dicembre 2021) Il difensore dell’Inter De Vrij ha parlato delle differenze di gioco tra Inzaghi e Conte Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, in una Intervista a DAZN ha parlato delle differenze di gioco tra Simone Inzaghi e Antonio Conte. Conte vs Inzaghi – «Il 3-5-2 di Antonio Conte lo paragono a un quadro di Mondrian, simmetrico, quello di Simone Inzaghi a uno di Van Gogh, più fantasioso: è questo che cambia tra loro. Sono due allenatori che hanno avuto ragione perché hanno vinto. Inzaghi ha fatto benissimo alla Lazio ed è cresciuto tantissimo. Conte ovunque è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il difensore dell’Deha parlato delle differenze ditraStefan de, difensore dell’, in unavista a DAZN ha parlato delle differenze ditra Simonee Antoniovs– «Il 3-5-2 di Antoniolo paragono a un quadro di Mondrian,di Simonea uno di Van Gogh, più: è questo che cambia tra loro. Sono due allenatori che hanno avuto ragione perché hanno vinto.ha fatto benissimo alla Lazio ed è cresciuto tantissimo.ovunque è ...

