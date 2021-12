Il Gp Apuane in preparazione per i cross vola sui prati e su strada

(Di martedì 21 dicembre 2021) Entra nel vivo la stagione invernale, dove trail GP Parco AlpiTeam Ecoverde è sempre protagonista. A Pisa, alla "Pisa Marathon", ottime prove sulla distanza regina per Jilali ...

Entra nel vivo la stagione invernale, dove tra cross e strada il GP Parco AlpiTeam Ecoverde è sempre protagonista. A Pisa, alla "Pisa Marathon", ottime prove sulla distanza regina per Jilali Jamali (5 assoluto in 2h28''07) e Gabriele Grassi, mentre nella prova dei 21 km