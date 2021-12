Il consiglio di Rummenigge: «Vlahovic resti alla Fiorentina, non rincorra i soldi» (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ex dirigente del Bayern Monaco Rummenigge ha dato un consiglio a Dusan Vlahovic sulla propria carriera Karl-Heinz Rummenigge, ex dirigente del Bayern Monaco ed ex calciatore dell’Inter, in una intervista a RTV38 ha voluto dare un consiglio sulla carriera a Dusan Vlahovic; bomber al centro del mercato. IL consiglio – «Vlahovic è molto giovane e ha fatto già tantissimi gol. Il mio consiglio è quello di restare alla Fiorentina perché rincorrere i soldi a poco più di vent’anni non porta a niente. Gioca in una squadra bella e forte, resterei ancora un po’ in viola fossi in lui. Può diventare molto forte. Commisso non ha problemi di soldi e quindi non ha bisogno di avere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) L’ex dirigente del Bayern Monacoha dato una Dusansulla propria carriera Karl-Heinz, ex dirigente del Bayern Monaco ed ex calciatore dell’Inter, in una intervista a RTV38 ha voluto dare unsulla carriera a Dusan; bomber al centro del mercato. IL– «è molto giovane e ha fatto già tantissimi gol. Il mioè quello di restareperché rincorrere ia poco più di vent’anni non porta a niente. Gioca in una squadra bella e forte, resterei ancora un po’ in viola fossi in lui. Può diventare molto forte. Commisso non ha problemi die quindi non ha bisogno di avere ...

