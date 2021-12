GF Vip | “Non voglio fare piazzate con questo soggetto” | rissa sfiorata in studio | attimi di tensione per Signorini

(Di martedì 21 dicembre 2021) Se i concorrenti nella casa del GF Vip litigano, gli eliminati innon sono da meno: ieri sera stava per scoppiare una mega. Da sempre il GF Vip, in tutte le sue edizioni, è stato ed è teatro di mille scontri e liti: anzi, a dirla tutta, sono proprio questi episodi il ‘sale’ L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

GraziaChirico1 : Solo alle brave persone. ???? [ Non vip, politici e Consacrati che continuano a MOLESTARMI virtualmente e MINACCIARE… - infoitcultura : Lulù Selassiè, scenata di gelosia al Gf Vip, ma Manuel non c'entra -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Non

IL BEL BASCIANO CONTESO - Da quando è entrato, ad Alessandrosono mancate le attenzioni. In ... Alfonso chiede a Lulù il primoda salvare, è lei sceglie 'il mio amore', Manuel. Poi Miriana, ...Grande Fratello2021, 29a puntata/ Diretta: in nomination Biagio, Miriana e... Per i buoni, converrete con noi comeci siano mai stati tempi facili: chi nasceva buono nel Far west, solo per ...Tensione alle stelle nello studio del Grande Fratello Vip fra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Quest'ultima ha abbandonato la poltrona da opinionista dopo che il conduttore le ha intimato ...Grande Fratello Vip 2021, nominati e pagelle 29esima puntata: lite tra Signorini e Bruganelli, il web si schiera con Sonia e attacca il conduttore ...