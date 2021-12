Francia, fattore P sulla strada di Macron. Perché è a rischio la rielezione di ‘Manu’ (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è un tranquillo 44° compleanno quello di Emmanuel Macron, oggi 21 dicembre. Il Presidente uscente della Francia chiude il 2021 con il primo sondaggio che lo vede perdente alle elezioni del prossimo aprile. E poco importa lo slancio delle ultime settimane sul palcoscenico della politica internazionale, con, ad esempio, il già storico Patto del Quirinale Italia-Francia, siglato insieme a Mario Draghi. Pécresse, spauracchio anti Macron Secondo uno studio Elabe Opinion 2022, infatti, le presidenziali francesi le vincerebbe, al ballottaggio, Valérie Pécresse, 54 anni (esattamente dieci più di Macron), la candidata dei Repubblicani. Pécresse avrebbe 3 punti di distacco al primo turno (20 contro i 23 di Macron). Ma al ballottaggio uscirebbe vincente grazie ai voti degli elettori dei ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 dicembre 2021) Non è un tranquillo 44° compleanno quello di Emmanuel, oggi 21 dicembre. Il Presidente uscente dellachiude il 2021 con il primo sondaggio che lo vede perdente alle elezioni del prossimo aprile. E poco importa lo slancio delle ultime settimane sul palcoscenico della politica internazionale, con, ad esempio, il già storico Patto del Quirinale Italia-, siglato insieme a Mario Draghi. Pécresse, spauracchio antiSecondo uno studio Elabe Opinion 2022, infatti, le presidenziali francesi le vincerebbe, al ballottaggio, Valérie Pécresse, 54 anni (esattamente dieci più di), la candidata dei Repubblicani. Pécresse avrebbe 3 punti di distacco al primo turno (20 contro i 23 di). Ma al ballottaggio uscirebbe vincente grazie ai voti degli elettori dei ...

Advertising

melancoliee : @smadonning Ma ora ci sta il casino per tornare in Francia se sei in UK, quindi meglio se controlli quel fattore - Siciliano741 : RT @paoloigna1: Uno scenario imprevedibile fino a pochi giorni fa soprattutto per il fattore #Pecresse. Ora da Gennaio si farà sul serio e… - paoloigna1 : Uno scenario imprevedibile fino a pochi giorni fa soprattutto per il fattore #Pecresse. Ora da Gennaio si farà sul… - sportli26181512 : Milan, il piano per Adli: il 'fattore Coppa d'africa' che cambia tutto: Il Milan sta pensando di anticipare a genna… -