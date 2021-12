È morta Morena, positiva dopo il parto lascia la piccola Sofia (Di martedì 21 dicembre 2021) morta di Covid a 29 anni, poco dopo aver partorito. Non era vaccinata non perch no vax, ma in quanto, come racconta una sua cugina, "il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e di farlo ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021)di Covid a 29 anni, pocoaverrito. Non era vaccinata non perch no vax, ma in quanto, come racconta una sua cugina, "il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e di farlo ...

Advertising

infoitinterno : Morena Di Rauso, la giovane mamma morta di Covid a 29 anni: non era vaccinata - marcati_piero : Il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi. Andrebbe radiato dall’albo. Morena Di Rauso è morta di Covid:… - OmbraDuca : RT @romatoday: Morena Di Rauso, la giovane mamma morta di Covid a 29 anni: non era vaccinata - infoitinterno : Morena Di Rauso, giovane mamma morta di Covid a 29 anni: non era vaccinata. Contagio subito dopo il parto - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: Morena Di Rauso, la giovane mamma morta di Covid a 29 anni: non era vaccinata… -