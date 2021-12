DiMartedì non va in onda: perché, il motivo del cambio di programmazione su La7 (Di martedì 21 dicembre 2021) perché stasera DiMartedì non va in onda su La7? Ve lo diciamo subito: nessun caso particolare, il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per le feste natalizie. Oggi, dunque, martedì 21 dicembre 2021, il talk non andrà in onda e lascerà spazio ad Atlantide. Quando tornerà Giovanni Floris con tutti i suoi ospiti? L’ufficialità non c’è ancora, ma DiMartedì dovrebbe tornare in onda martedì 11 gennaio 2022. Ovviamente su La7. Streaming e tv Dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021)staseranon va insu La7? Ve lo diciamo subito: nessun caso particolare, il programma di Giovanni Floris – come ogni stagione – si è fermato per le feste natalizie. Oggi, dunque, martedì 21 dicembre 2021, il talk non andrà ine lascerà spazio ad Atlantide. Quando tornerà Giovanni Floris con tutti i suoi ospiti? L’ufficialità non c’è ancora, madovrebbe tornare inmartedì 11 gennaio 2022. Ovviamente su La7. Streaming e tv Dove vederein tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento ...

