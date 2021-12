Danimarca | il Natale in bilico di Margrethe II

Advertising

Tag43_ita : La variante Omicron stravolge le vacanze in tutto il mondo. Il Regno Unito va verso nuove restrizioni. Lockdown in… - Santy86089940 : - vaneasimivrsa : RT @FrancoScarsell2: La corsa di Omicron stravolge il Natale. La variante cresce con situazione allarmante in GB e Irlanda. Ci si prepara a… - FrancoScarsell2 : La corsa di Omicron stravolge il Natale. La variante cresce con situazione allarmante in GB e Irlanda. Ci si prepar… - euronewsit : Natale blindato in molti Paesi europei per la crescente diffusione della variante Omicron: dai Paesi Bassi alla Dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca Natale

"Non ci sarà un lockdown prima di, ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato ... Se per alcuni Stati, come Francia e, sono previste importanti restrizioni in caso di ...Scattato il lockdown in Olanda, lachiude cinema e teatri. Nuovo record di contagi a New ... Ore 19.48 - Omicron: la regina rinuncia ala Sandringham La regina Elisabetta, 95 anni, non ...A pochi giorni dal Natale accelera così anche la stretta. La Danimarca, seconda solo al Regno Unito per la diffusione di Omicron in Europa, chiuderà per un mese teatri, cinema e parchi divertimenti, ...Omicron avanza, l'Europa si blinda. «Invece di proteggere se stessi e la loro comunità decidono di non vaccinarsi. Il ministro è anche ritornato sulla possibilità di un lockdown nel Regno Unito prima ...