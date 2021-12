Come potrebbe cambiare la formazione degli insegnanti di matematica (e non è detto che sia un bene) (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - “Le voci che circolano sulla prossima legge di bilancio parlano di un intervento sulla formazione iniziale degli insegnanti, che rischia di compromettere la preparazione dei laureati magistrali senza centrare l'obiettivo di migliorare quella degli insegnanti. Siamo molti preoccupati, perché l'analfabetismo matematico è altissimo in Italia e il Pnrr richiede una rapida diffusione di competenze scientifico-tecnologiche”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Unione matematica Italiana (UMI), Piermarco Cannarsa, a proposito dell'attività ministeriale sul tema della formazione iniziale degli insegnanti, ripresa in questi giorni. “La scuola è un elemento centrale nella nostra società. Non si possono prendere decisioni – continua – sul percorso di formazione degli insegnanti di matematica senza rendere ... Leggi su agi (Di martedì 21 dicembre 2021) AGI - “Le voci che circolano sulla prossima legge di bilancio parlano di un intervento sullainiziale degli insegnanti, che rischia di compromettere la preparazione dei laureati magistrali senza centrare l'obiettivo di migliorare quella degli insegnanti. Siamo molti preoccupati, perché l'analfabetismo matematico è altissimo in Italia e il Pnrr richiede una rapida diffusione di competenze scientifico-tecnologiche”. Lo ha dichiarato il presidente dell'UnioneItaliana (UMI), Piermarco Cannarsa, a proposito dell'attività ministeriale sul tema dellainiziale degli insegnanti, ripresa in questi giorni. “La scuola è un elemento centrale nella nostra società. Non si possono prendere decisioni – continua – sul percorso didegli insegnanti disenza rendere ...

