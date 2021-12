Chiara Ferragni provocante in pizzo? La provocazione è un’altra e da applausi! (Di martedì 21 dicembre 2021) Le donne possono vestirsi come vogliono senza per forza ricevere commenti sessisti? A quanto pare ancora no e indossare una tuta intera, di pizzo e trasparente è per molti troppo provocante, addirittura considerato disdicevole. In uno dei suoi ultimi post, Chiara Ferragni si batte proprio per questo, per il sacrosanto diritto di ogni donna di mostrare il proprio corpo come meglio crede. Vi raccomandiamo... Giulia Schiff resta fuori dall'Aeronautica: aveva denunciato episodi di sessismo Giulia Schiff non è stata reintegrata nell'Arma Azzurra: l'ex allieva aveva denunciato episodi di sessismo e nonnismo con un video su Instagram. S... “Chi vincerà come commento più sessista?”, scrive l’imprenditrice digitale ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 dicembre 2021) Le donne possono vestirsi come vogliono senza per forza ricevere commenti sessisti? A quanto pare ancora no e indossare una tuta intera, die trasparente è per molti troppo, addirittura considerato disdicevole. In uno dei suoi ultimi post,si batte proprio per questo, per il sacrosanto diritto di ogni donna di mostrare il proprio corpo come meglio crede. Vi raccomandiamo... Giulia Schiff resta fuori dall'Aeronautica: aveva denunciato episodi di sessismo Giulia Schiff non è stata reintegrata nell'Arma Azzurra: l'ex allieva aveva denunciato episodi di sessismo e nonnismo con un video su Instagram. S... “Chi vincerà come commento più sessista?”, scrive l’imprenditrice digitale ...

