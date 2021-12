Calcio: Fabiani (Salernitana), 'credo ci sia proposta in essere per acquisire club' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Mi sembra di aver capito tra le righe che da qui al 31 c'è tempo di cedere la società. Mi è sembrato di capire che c'è una proposta in essere che potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non dovesse essere verranno prese in considerazione altre iniziative, che potrebbero essere la deroga o meno". Lo dice il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, ami microfoni di Dazn, in merito al futuro della società campana. "Oggi non si è deciso nulla in merito se non che c'è una proposta che è in piedi. Mi sembra di averlo capito da qualche dichiarazione di un esponente autorevole che stava al consiglio federale", aggiunge Fabiani prima di parlare dei casi Covid all'interno del gruppo squadra che hanno indotto la Asl ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. - (Adnkronos) - "Mi sembra di aver capito tra le righe che da qui al 31 c'è tempo di cedere la società. Mi è sembrato di capire che c'è unainche potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non dovesseverranno prese in considerazione altre iniziative, che potrebberola deroga o meno". Lo dice il direttore sportivo dellaAngelo, ami microfoni di Dazn, in merito al futuro della società campana. "Oggi non si è deciso nulla in merito se non che c'è unache è in piedi. Mi sembra di averlo capito da qualche dichiarazione di un esponente autorevole che stava al consiglio federale", aggiungeprima di parlare dei casi Covid all'interno del gruppo squadra che hanno indotto la Asl ...

