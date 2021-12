Brusca frenata della metro |  donna in ospedale

Advertising

Milano, 21 dicembre 2021 - Stamane, intorno alle ore 8.40, tre le fermate di Pagano e Cairoli, in direzione Sesto, per cause in fase di accertamento, un treno ha attivato una frenata automatica di sicurezza: 12 passeggeri sono rimasti coinvolti alcuni sono rimasti contusi. Sul posto sono giunte cinque ambulanze e un'automedica. La linea tra Pagano e Cairoli è stata sospesa.