Backstage d’artista

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Essere artista non è certo difficile solo a causa della pandemia. Chi ha fatto questa scelta ha già messo in conto di passare il tempo a difendersi e a difendere le proprie opere. Nonostante il vasto patrimonio diffuso sul suo territorio, l’Italia non sostiene l’arte come accade in altri paesi (per esempio in Germania con la Kunstlersozialkasse). Tramontata quasi del tutto la figura del mecenate, da tempo si è smesso di riconoscere quella di artista come una professione, costringendo chiunque … Continua L'articolo proviene da il manifesto.