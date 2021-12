Arisa e Vito Coppola: "È stata un'esperienza...". Gaffe tragicomica: nero su bianco, questo disastro | Guarda (Di martedì 21 dicembre 2021) La coppia vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle ha voluto ringraziare i fan sui social. Peccato però che Arisa e Vito Coppola siano incappati in una Gaffe senza precedenti. I due, infatti, hanno scritto un comunicato congiunto che inizia così: "È stata un'esperienza immemorabile". In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che probabilmente la coppia intendesse dire "memorabile". Infatti poi il testo è stato modificato. Al di là dello scivolone, resta comunque il trionfo a Ballando: “La vittoria è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”, hanno scritto i due. I vincitori del talent condotto da Milly Carlucci poi sono passati ai ringraziamenti: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) La coppia vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle ha voluto ringraziare i fan sui social. Peccato però chesiano incappati in unasenza precedenti. I due, infatti, hanno scritto un comunicato congiunto che inizia così: "Èun'immemorabile". In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che probabilmente la coppia intendesse dire "memorabile". Infatti poi il testo è stato modificato. Al di là dello scivolone, resta comunque il trionfo a Ballando: “La vittoria èla destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”, hanno scritto i due. I vincitori del talent condotto da Milly Carlucci poi sono passati ai ringraziamenti: ...

