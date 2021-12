“Vinceranno lo scudetto con tanti punti di vantaggio”, la previsione sul campionato (Di martedì 21 dicembre 2021) Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di ieri sera a San Siro tra Milan e Napoli. L’agente, che portò Shevchenko in Italia, ha parlato nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato in onda proprio su Sportitalia. Ecco quanto riportato: FOTO: Getty – Napoli Damiani: “L’Inter vincerà il campionato” Oscar Damiani ha espresso il suo parere anche sulla possibile vincitrice dello scudetto, oltre che sulla partita di ieri sera: “I tifosi facciano gli scongiuri, ma per me l’Inter vincerà lo scudetto con tanti punti di vantaggio. Tornando alla partita di San Siro, il Napoli mi è piaciuto, Spalletti anche: ha sopperito bene alle assenze. Faccio i complimenti all’allenatore e alla squadra partenopea per la ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore italiano, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di ieri sera a San Siro tra Milan e Napoli. L’agente, che portò Shevchenko in Italia, ha parlato nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato in onda proprio su Sportitalia. Ecco quanto riportato: FOTO: Getty – Napoli Damiani: “L’Inter vincerà il” Oscar Damiani ha espresso il suo parere anche sulla possibile vincitrice dello, oltre che sulla partita di ieri sera: “I tifosi facciano gli scongiuri, ma per me l’Inter vincerà locondi. Tornando alla partita di San Siro, il Napoli mi è piaciuto, Spalletti anche: ha sopperito bene alle assenze. Faccio i complimenti all’allenatore e alla squadra partenopea per la ...

