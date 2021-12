Serena Bortone a Morgan: “Perché ti fai ferire dagli altri?” (Di lunedì 20 dicembre 2021) I protagonisti di Ballando con le Stelle tornano a Oggi è un altro giorno e il primo è Morgan a cui Serena Bortone ha un po’ di domande da fare mentre lui vorrebbe solo cantare, anche se a lei racconta tutto, con calma. In studio ai due lati di Morgan ci sono Paolo Belli e Simone Di Pasquale, alle spalle c’è Gilles Rocca e al piano Memo Remigi, tutti molto comprensivi con lui, anche Serena Bortone, una delle poche capace di tenergli testa senza fargli perdere il controllo. “Perché ti fai ferire dagli altri?” gli chiede la conduttrice pronta ad aggiungere: “Se invece lo fai per lo show allora mi taccio”. La risposta di Morgan invece è seria, come la domanda di Serena che insiste: ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) I protagonisti di Ballando con le Stelle tornano a Oggi è un altro giorno e il primo èa cuiha un po’ di domande da fare mentre lui vorrebbe solo cantare, anche se a lei racconta tutto, con calma. In studio ai due lati dici sono Paolo Belli e Simone Di Pasquale, alle spalle c’è Gilles Rocca e al piano Memo Remigi, tutti molto comprensivi con lui, anche, una delle poche capace di tenergli testa senza fargli perdere il controllo. “ti fai?” gli chiede la conduttrice pronta ad aggiungere: “Se invece lo fai per lo show allora mi taccio”. La risposta diinvece è seria, come la domanda diche insiste: ...

Advertising

mario_2407 : Serena Bortone sei razzista, a Morgan ha stretto la mano agli altri no con la scusa della variante omicron, fai pena. #OggièUnAltroGiorno - mario_2407 : Serena Bortone ha paura di stringere la mano ma ti sei vaccinata o no. Quanto è cretina ????????????#OggièUnAltroGiorno - zazoomblog : Arisa contro Serena Bortone «Mi ha ferito»: ma cosa è successo davvero a Ballando con le stelle? - #Arisa #contro… - infoitcultura : Arisa Serena Bortone mi ha ferita - WestRaymond3 : Non io che sono andato a dire a Morgan che spero di rivederlo in una rubrica musicale da Serena Bortone... Marco???… -