Sala su San Siro: “Pronto a collaborare a queste condizioni” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha preso parte al dibattito in commissione consiliare sul progetto nuovo stadio e sull’abbattimento di San Siro, queste le sue dichiarazioni: –Giuseppe Sala: “A tutti coloro che sono interessati ai destini di San Siro dico: il dibattito va bene ma la cosa importante è che siamo tutti intorno al tavolo. I tutti sono la giunta, rappresentata da me, il Consiglio comunale, le squadre e i rappresentanti dei comitati”. Sala San Siro Milano Le perplessità del sindaco -La sua posizione: “Io manifesto la mia disponibilità ad esserci e in queste condizioni, a spiegare perché abbiamo preso una decisione e cosa intendiamo fare. Abbiamo ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha preso parte al dibattito in commissione consiliare sul progetto nuovo stadio e sull’abbattimento di Sanle sue dichiarazioni: –Giuseppe: “A tutti coloro che sono interessati ai destini di Sandico: il dibattito va bene ma la cosa importante è che siamo tutti intorno al tavolo. I tutti sono la giunta, rappresentata da me, il Consiglio comunale, le squadre e i rappresentanti dei comitati”.SanMilano Le perplessità del sindaco -La sua posizione: “Io manifesto la mia disponibilità ad esserci e in, a spiegare perché abbiamo preso una decisione e cosa intendiamo fare. Abbiamo ...

