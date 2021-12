Premier League: Boxing Day confermato nonostante i numerosi casi Covid (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ‘Boxing Day’ non si tocca. La Premier League ha deciso contro lo stop al programma natalizio delle partite nonostante l’esponenziale aumento dei casi di coronavirus in Inghilterra. In un incontro su Zoom, i proprietari dei club hanno discusso della possibilità di posticipare un turno di partite durante il periodo festivo al fine di fermare la diffusione dei casi di Covid-19 che ha causato scompiglio e ha già portato al rinvio di sei partite nel fine settimana. Alcune squadre invece avevano suggerito di spostare le partite in programma dal 28 al 30 dicembre a una data successiva. Secondo The Athletic, però, la maggior parte delle società ha ritenuto che fosse una strategia rischiosa e ha preferito continuare a giocare. Un eventuale rinvio avrebbe comportato un costo ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il ‘Day’ non si tocca. Laha deciso contro lo stop al programma natalizio delle partitel’esponenziale aumento deidi coronavirus in Inghilterra. In un incontro su Zoom, i proprietari dei club hanno discusso della possibilità di posticipare un turno di partite durante il periodo festivo al fine di fermare la diffusione deidi-19 che ha causato scompiglio e ha già portato al rinvio di sei partite nel fine settimana. Alcune squadre invece avevano suggerito di spostare le partite in programma dal 28 al 30 dicembre a una data successiva. Secondo The Athletic, però, la maggior parte delle società ha ritenuto che fosse una strategia rischiosa e ha preferito continuare a giocare. Un eventuale rinvio avrebbe comportato un costo ...

