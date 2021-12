Napoli | Mertens e il rinnovo | “Resterei ma ora testa allo Spezia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Gli accordi si fanno sempre in due. Io sono qui da nove anni, mi piace e sto bene, c’è un’opzione nel contratto e vediamo cosa succederà a fine stagione. In questi nove anni ho dato tutto al, che mi ha dato tutto. Spero si possa continuare così, altrimenti ci daremo la mano, li ringrazierò e andrò via con il sorriso”. Così Driesapre a Sky e Mediaset ancora la sua porta al futuro a, città che ama e in cui vorrebbe continuare a giocare nei prossimi anni. L’attaccante a margine della presentazione del calendario 2022 del, parla anche della vittoria a San Siro di ieri: “Lo scudetto? Dobbiamo sempre lottare – afferma – ora però dobbiamo dimenticare la gara col Milan e concentrarci sulla partita di mercoledì che vedrà arrivare loa ...